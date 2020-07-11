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  4. Termal tesiste dehşet! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü

Termal tesiste dehşet! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 12:47 | Son Güncelleme

Sakarya Taraklı'da termal tesiste bir kişi, eşi ve kayınvalidesini tabancayla öldürdü. Ekipler, tesisi giriş ve çıkışa kapatırken kaçan İsmail K'yi yakalanması için çalışma başlatıldı.

Termal tesiste dehşet! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü

İsmail K, ilçedeki bir termal tesiste konaklayan eşi Zeynep K. ve kayınvalidesi Melahat Ü'yü ziyaret etti. Üçlü arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İsmail K, eşi ve kayınvalidesine tabancayla ateş açtı.

Daireden seslerin yükselmesi üzerine çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye yönlendirilen ekipler, anne ve kızının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ekipler, tesisi giriş ve çıkışa kapattı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderildi.

Ekipler, kaçan İsmail K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA-DHA

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