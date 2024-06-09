Termometreler 35-40 dereceleri gösterecek! Kurban Bayramı öncesi hava nasıl? "Serinletse de sıcak" Meteoroloji uyardı: 9-13 Haziran hava durumu...

Geride bıraktığımız hafta Türkiye'nin birçok yerinde termometreler 30-35 dereceleri gördü. Önümüzdeki hafta ise 35-40 dereceler görülecek. Peki yeni haftada Kurban Bayramı öncesi, 9-13 Haziran aralığında hava nasıl olacak? Hava durumu için son uyarılar şu şekilde...

BU İLLERDE SAĞANAK YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Adana, Hatay, Ankara, Çankırı, Ordu, Tokat, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Marmara, Ege, Akdeniz ile Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

13 İLDE 'SARI' ALARM

MGM'den ayrıca Artvin, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Bayburt ve Ardahan için sağanak yağış uyarısında bulundu.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAKACAK!

Öte yandan NTV'de yer alan habere göre; İstanbul'da rüzgar biraz serinletse de hava yine sıcak 31 derece. Ankara'da pazar günü yağışlar ara veriyor. İzmir'de poyraz serin esiyor. Ankara 28, İzmir 36, Bursa açık 34 derece. Antalya'da sıcaklık 37 dereceye iniyor, Alanya kesiminde yağmur görülebilir. Beş büyük kentte de pazartesi hava daha sıcak olacak.

Marmara'da hava açık, sert esen poyraz serinlik veriyor, sıcaklıklar önümüzdeki dört gün boyunca artacak, Edirne 36, Çanakkale ve Sakarya 32 derece.

İç Anadolu'da Niğde, Kayseri, Sivas boyunca gök gürültülü ve yerel şiddetli sağanak geçişleri devam edecek, su baskını tehlikesi sürüyor. Sıcaklık 27-29 derecele aralığında. Yeni hafta daha sıcak geçecek.

Ege'de az noktada görülen yağışlar ara veriyor. Poyraz pazar günü de serinlik sağlayacak. Manisa, Muğla ve Denizli, 36, Kütahya 28, Bodrum 38 derece. Yeni haftada bölge aşırı sıcakların etkisinde kalacak.

Akdeniz'de sıcaklık pazar 2 derece daha azalacak ama güneşin altı yine de çok sıcak. Adana ve Kahramanmaraş 36, Hatay 34 derece. Mersin, Adana, Osmaniye'de sağanak geçişleri oluyor.

Karadeniz'de Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar devam edecek. Rüzgarlar orta hızda esiyor. Bolu 29, Zonguldak 26, Samsun 28 derece.

Doğu Anadolu'da Malatya, Erzurum, Kars, Van çevresinde aniden gelen şiddetli yaz sağanakları bekleniyor. Erzurum 24, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da sıcaklık bir kademe azalsa bile yine yüksek değerlerde. Gaziantep 35, Diyarbakır 35 derece.

9 HAZİRAN HAVA NASIL?

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





