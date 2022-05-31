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Termometreler 43 dereceyi gördü! Parklara akın ettiler

31.05.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt genelinde sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Adana'da sıcak hava dalgası ve nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık arttı. Kent merkezinde mayıs ayının son günlerinde termometreler 43 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar sıcak hava nedeniyle parklarda ağaç gölgelerine sığındı.

Termometreler 43 dereceyi gördü! Parklara akın ettiler

Adana'da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 43 dereceye kadar çıktı. Kentte yaşayan vatandaşlar parklara giderek ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.

PARKLARA AKIN ETTİLER

Adanalılar park ve yeşil alanlara akın etti. Çocuklar da parklarda eğlendi. Gençler, çimenlere oturup sohbet ederek vakit geçirdi.

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Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı’nda arkadaşlarıyla oturmaya gelen emekli Sait Arslan (61), sıcak havaları çok sevdiğini belirtti. Güneşin kendisini zinde tuttuğunu anlatan Arslan, "Adana’ya bu sıcak gelmeseydi millet hep hasta olurdu. Hastalandığımda evimin damına çıkıyorum ve yarım saat güneşin altında uzanıyorum. Çelik gibi oluyorum. Adanalılar olarak sıcağa alışmışız. Güneşe ateş edenler ise günah işliyorlar. Bu sıcak insanı iyileştirir. Allah, sıcaklığı Adana’da eksik etmesin. Soğuk bize gelmiyor" diye konuştu.

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"KLİMALI YERLERDE SERİNLİYORUM"

Ağaç gölgesinde oturan öğrenci Nisa Çülhan (18) ise sıcaklardan bunaldığını vurgulayarak, "Bir yerden bir yere giderken yolda klimalı marketlere girip serinlemeye çalışıyorum. Burada yaşamayanlar bu sıcağı anlayamaz. Ağustos ayı nasıl olacak düşünemiyorum" dedi. (DHA)

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Adana
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