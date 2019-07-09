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Termometreler 44 dereceyi gösterdi! O kentte kimse gölgeden çıkamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 15:19 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da sıcaklığın etkisini artırmasıyla termometreler 44 dereceyi gösterdi. Sıcak havadan bunalan yaşlılar, tarihi surların gölgesine sığınırken, çocuklar ise süs havuzlarında serinledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte özellikle öğle saatlerinde termometreler, 44 dereceyi gösterdi. Gün ortasında cadde ve sokaklarda yoğunluğun azaldığı kentte yaşayanlar, sıcaktan korunmak için serin ve gölge olan Ongözlü köprü çevresi ile parklara akın ediyor.

Yaşlılar su gölgesinde, çocuklar süs havuzunda

Kentte sıcaktan bunalan yaşlılar, Turistik caddesinde, tarihi surların gölgesini tercih ediyor. Yüksek surların gölgesinde oturarak zaman geçiren yaşlılar, sıcaktan korunmaya çalışıyor. Çocuklar ise tehlikeli olmasına rağmen Sur ilçesindeki Anzele süs havuzuna akın ediyor. Süs havuzuna giren çocuklar, yüzerek serinlemeye çalışıyor.
Surların gölgesinde zaman geçirenlerden Mehmet Emin Acu (65), "Biz serinlemek için geliyoruz. Burası da diğer yerlere göre daha serin. Her gün gelip burada oturuyoruz. Sıcaklardan kaçıp surların altında serinlemeye çalışıyoruz" dedi. Sıcaktan bunalıp soluğu Dicle Nehri'ndeki tarihi Ongözlü köprüde alan Erol Erkılıç (33) ise "Buradaki insanlar sıcaklığa alışmışlar. Biz de serin yerlerde oturarak sıcaktan korunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Uzmanlar ise özellikle çocuk, hamile ve yaşlıların, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkmamalarını ve bol su tüketmelerini istedi. (DHA)
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Diyarbakır Gölge

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