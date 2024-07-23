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Termometreler şehrin plaka kodunu gösterdi 'Binalar varken serindi! Depremde yıkılınca çöl sıcaklığına döndü'

23.07.2024 10:41
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Kahramanmaraş’ta sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ağaç gölgelerinde serinlerken termometreler şehrin plaka kodu 46’yı gösterdi. Kimi vatandaş şemsiye ile gezdi, kimi ise soğuk içeceklerle serinlemeye çalıştı. Bir vatandaş ise "Önceden binalar varken Maraş serindi. Binalar depremde yıkılınca çarşı çöl sıcaklığı gibi desem yeridir. Aşırı sıcak, aşırı yanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Termometreler şehrin plaka kodunu gösterdi 'Binalar varken serindi! Depremde yıkılınca çöl sıcaklığına döndü'

Kahramanmaraş’ta sıcak hava dalgası etkisini artırıyor. Kentte bazı vatandaşlar güneşten kaçıp gölge ararken, bazıları ise serinlemek için soğuk içecekler tüketti. Sıcaktan bunalanlar ağaçların altına sığınırken, bazıları da şehir parkındaki serin çimlere oturmayı tercih etti. Sıcak havanın etkisiyle başa çıkmaya çalışan vatandaşlardan bazıları ise şemsiyelerini açarak güneşten korunmaya çalıştı.

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"ÖNCEDEN BİNALAR VARKEN MARAŞ SERİNDİ"

Mehmet Alcı, "Önceden binalar varken Maraş serindi. Binalar depremde yıkılınca çarşı çöl sıcaklığı gibi desem yeridir. Aşırı sıcak, aşırı yanıyoruz. Şemsiye gölgeliyor sadece ama yine de dış ortam sıcaklığını tabii hissediyorsun. Direkt güneş birebir yakmıyor ama şemsiye kullanmak faydalıdır" dedi.

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Esnaf Mustafa Bilirim ise, "Kahramanmaraş merkezde oturacak yer fazla kalmadı. Biz de elimizden geldiğince müşterilerimize, hem bir rahat nefes alsınlar diye hem de gölgede en azından oturabilecek bir yer olsun diye burayı inşa ettik" diye konuştu. (İHA)

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f853904c-bcfe-4fb0-8cfb-42223411dd90Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş sıcaklık
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