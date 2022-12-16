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  4. Termometreyi gören inanamadı! 16 Aralık tarihindeki sıcaklık vatandaşları şaşkına çevirdi

Termometreyi gören inanamadı! 16 Aralık tarihindeki sıcaklık vatandaşları şaşkına çevirdi

16.12.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da 4 gündür etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilemişti. Haftanın son gününde ise güneş kendini gösterdi. Aralık ayında termometrelerin 22 dereceyi göstermesi vatandaşları şaşkına çevirdi. Güzel havayı fırsat bilenler soluğu park ve bahçelerde aldı.

Termometreyi gören inanamadı! 16 Aralık tarihindeki sıcaklık vatandaşları şaşkına çevirdi

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da, 4 gündür etkili olan sağanak yağışların ardından haftanın son gününde güneş kendini gösterdi. Aralık ayında Efeler Atatürk Kent Meydanı’nda bulunan termometreler ise 22 dereceyi gösterirken, havaların ısınmasıyla birlikte güneşi gören Aydınlı vatandaşlar şaşkınlık yaşasa da park ve bahçelere akın etti.

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YAZDAN KALMA GÜNLER YAŞANIYOR

Ülke genelinde birçok ilde kış yüzünü gösterirken Aydın’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Kent meydanında vatandaşlar yoğunluk oluştururken sokak hayvanları da etrafındaki kalabalığa aldırmadan güneşin tadını çıkardı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın hava

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