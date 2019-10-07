"Terör oluşumuna müsaade etmeme konusunda kararlıyız"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Biz sınırlarımızın hemen bitişiğinde, hemen öbür tarafında bir terör oluşumuna müsaade etmeme konusunda kati bir kararlılık içerisindeyiz. Bunu kimsenin test etmeye kalkmaması lazım. Bunu Suriye'de aktif olarak bulunan tüm güçlerin fark ettiği kanaatindeyim." dedi.

Şentop, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok büyük ve güçlü bir ülke olduğunu söyledi.

Batılı devletlerin yıllardır Türkiye'nin güneyinde devlet kurma arzusunda olduğunu anlatan Şentop, şöyle devam etti:

"Suriye'de yaşanan çatışmanın altında batının Birinci Dünya Savaşı'nda ortaya koyduğu ama gerçekleştiremediği hedefler yatmaktadır. Onlar Türkleri Orta Anadolu'da toplayıp, güneydoğusunda ve kuzeydoğusunda iki ayrı devlet kurma arzusundaydılar. Yüz yıl önce Türkiye çok zor şartlarda, yarım asırdan fazla, kesintisiz devam eden bir savaş sonrası, ekonomik yıkım, toprak ve nüfus kaybı içerisinde çok ağır şartlardayken bu projeye 'hayır' diyebilmiş, o kadar ağır şartlarda olmasına rağmen savaşarak bu projeyi uygulanamaz hale getirmiştir."