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Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 23:53 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de bir hücre evine düzenlenen operasyonda, Terörden Arananlar Listesi'nde "yeşil" kategoride yer alan DHKP/C'nin sözde "Silahlı Propaganda Birliği" sorumlularından Oya Aslan gözaltına alındı

Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu yakalandı

İSTANBUL (AA) - Terörden Arananlar Listesi'nde "yeşil" kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından Oya Aslan yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terörden Arananlar Listesi'nde "yeşil" kategoride yer alan, DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu olan ve 5 farklı soruşturmadan aranması bulunan Aslan’ın 3 yıldır Küçükçekmece İkitelli’de bir adreste saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, örgüte ait olduğu belirlenen hücre evine düzenlenen operasyonda, Oya Aslan yakalandı. Aynı evde bulunan DHKP/C üyeliğinden hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Yüksel Doğan da ekiplerce gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
DHKPC Oya Aslan Yüksel Doğan

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