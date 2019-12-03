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Terör örgütü PKK'da büyük panik! Cep telefonu kullanımı yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 13:33 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK, çözülme ve kopuşların önüne geçilmesi için Türkiye'den sonra Suriye ve Irak'ta bulunan sözde kadrolarına da cep telefonu kullanımını yasakladı.

Terör örgütü PKK'da büyük panik! Cep telefonu kullanımı yasaklandı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörle mücadeleye yönelik başarılı operasyonlar sayesinde bir taraftan terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey teröristleri etkisiz hale getirilirken, bir taraftan da örgütün lojistik kaynakları yerle bir ediliyor.

Terörle mücadele kapsamında, son iki yılda terör örgütlerine yönelik operasyonlar kırsalda yüzde 150 oranında artarken, bu operasyonlarda örgüte ait çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme bulundu.

Son iki yılda İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığınca kırsalda gerçekleştirilen operasyonlarda, 501'i el telsizi, 96'sı ülkeler arası görüşme kapasitesine sahip uzun menzilli cihazlar olmak üzere 597 telsiz ele geçirildi.

İLETİŞİM YÜZDE 75-80 AZALDI

Ele geçirilen bu telsizler sayesinde örgüt içindeki iletişimin önceki yıllara göre yüzde 75-80 oranında azaldığı öğrenildi.

İLKEL YÖNTEME DÖNDÜLER

Güvenlik güçlerinin, harekat alanında sürdürdüğü kararlı mücadele karşısında yeni iletişim vasıtaları bulamayan terör örgütü, son çare olarak ilkel koşullarda haberleşme yöntemlerine başvuruyor.

İletişim kurmak için kurye göndermeye başlayan terör örgütünde bu yöntemin de işe yaramadığı ortaya çıktı.

İletişim kopukluğuna bağlı kayıpların önüne geçemeyen sözde örgüt yönetimi, inisiyatifi kırsal kadrolara bıraktı.

Örgüt yönetiminin kırsal kadroyu kaderine terk etmesi, alt kademelerde terk edilmişlik, ideolojik bağlılıkta zafiyet ve örgütten kopmalara neden oldu. Bu durum da çözülme, kaçış ve teslim olmaları artırdı.

CEP TELEFONU KULLANIMI YASAKLANDI

Hızlı çözülme ve kopuşların önüne geçmeye çalışan sözde örgüt yönetimi Türkiye'den sonra Suriye ve Irak'ta bulunan kadrolarına da cep telefonu kullanımını yasakladı.

Aileleriyle iletişim kurabilen teröristlerin örgütten kaçarak teslim olması sözde lider kadroyu çözümsüzlük ve çaresizlik içinde bırakıyor.

Terör örgütünü her türlü kaynağından yoksun bırakarak ininde yok etme anlayışıyla terörle mücadeleye yurt içi ve yurt dışında başarıyla devam eden güvenlik güçleri, örgütün elinde kalan sınırlı sayıda telsizi de ele geçirerek iletişim ağlarını tamamen yok etmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

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