Terör örgütü PKK'da büyük panik! Cep telefonu kullanımı yasaklandı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörle mücadeleye yönelik başarılı operasyonlar sayesinde bir taraftan terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey teröristleri etkisiz hale getirilirken, bir taraftan da örgütün lojistik kaynakları yerle bir ediliyor.

Terörle mücadele kapsamında, son iki yılda terör örgütlerine yönelik operasyonlar kırsalda yüzde 150 oranında artarken, bu operasyonlarda örgüte ait çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme bulundu.

Son iki yılda İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığınca kırsalda gerçekleştirilen operasyonlarda, 501'i el telsizi, 96'sı ülkeler arası görüşme kapasitesine sahip uzun menzilli cihazlar olmak üzere 597 telsiz ele geçirildi.

İLETİŞİM YÜZDE 75-80 AZALDI



Ele geçirilen bu telsizler sayesinde örgüt içindeki iletişimin önceki yıllara göre yüzde 75-80 oranında azaldığı öğrenildi.

İLKEL YÖNTEME DÖNDÜLER



Güvenlik güçlerinin, harekat alanında sürdürdüğü kararlı mücadele karşısında yeni iletişim vasıtaları bulamayan terör örgütü, son çare olarak ilkel koşullarda haberleşme yöntemlerine başvuruyor.