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Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

25.08.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: 1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha i güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 74’e yükseldi. (İHA)

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pkk terörist
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