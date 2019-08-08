HABER

Terör örgütü PKK/PYD'nin Ayn el-Arab'daki mevzi ve sığınakları görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 14:11 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon sinyalinin ardından terör örgütü YPG/PKK’da ciddi bir panik havası hakim. Terör örgütünün kontrolündeki Ayn el-Arab'daki tüneller, terör mevzilerini ve sığınaklar görüntülendi.

Drone ile çekilen görüntülerde, terör örgütünün tüneller ve hendekler kazmaya başladığı görülüyor. TRT Haber'in haberine göre teröristlerin, hendekleri yapılan beton duvarlarla güçlendirmeye çalıştığı görüntülere yansıyor.

CUMHURBAŞKANI SİNYALİ VERMİŞTİ

İstanbul-İzmir Otoyolu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusuna gireceğiz, bunu Rusya ve ABD ile paylaştık" diye konuşmuştu.

ABD İLE GÖRÜŞMELER TAMAMLANMIŞTI

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması için 5 Ağustos'ta ABD ile başlayan güvenli bölge görüşmeleri dün sona ermiş, güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabakat sağlamıştı.

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da gezilecek yerler Kurban Bayramı'nda İstanbul'da gezilecek yerler
Evi yanan yaşlı kadına yardım eliEvi yanan yaşlı kadına yardım eli
137 kiloluk koç ile 5 boynuzlu koç pazarın ilgi odağı137 kiloluk koç ile 5 boynuzlu koç pazarın ilgi odağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayn el arab PKK PYD Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kastamonu'da korkunç kaza! Aracı görenler şoke oldu

Kastamonu'da korkunç kaza! Aracı görenler şoke oldu

Son dakika! Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Son dakika Kuşadası Körfezi'nde deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Son dakika: Erbil saldırısının planlayıcıları Hacı Kurhan ve Metin Akgün etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Bursa'da vahşet! Cesedi ormanda gömülü halde bulundu

Bursa'da vahşet! Cesedi ormanda gömülü halde bulundu

Bakan Koca'dan 'arazi tahsisi' tartışmalarına açıklama

Bakan'dan 'arazi tahsisi' tartışmalarına açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.