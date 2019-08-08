Terör örgütü PKK/PYD'nin Ayn el-Arab'daki mevzi ve sığınakları görüntülendi

Drone ile çekilen görüntülerde, terör örgütünün tüneller ve hendekler kazmaya başladığı görülüyor. TRT Haber'in haberine göre teröristlerin, hendekleri yapılan beton duvarlarla güçlendirmeye çalıştığı görüntülere yansıyor.
CUMHURBAŞKANI SİNYALİ VERMİŞTİ
İstanbul-İzmir Otoyolu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusuna gireceğiz, bunu Rusya ve ABD ile paylaştık" diye konuşmuştu.
ABD İLE GÖRÜŞMELER TAMAMLANMIŞTI
Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması için 5 Ağustos'ta ABD ile başlayan güvenli bölge görüşmeleri dün sona ermiş, güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabakat sağlamıştı.
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