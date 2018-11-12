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Terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 10:04 | Son Güncelleme

Van'ın Gürpınar ilçesinde tespit edilen sığınakta çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik Gürpınar ilçesi kırsalında "Şehit Jandarma Ordudonatım Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Çelikel Operasyonu"nun gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonda teröristlerce kullanılan sığınağın tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sığınakta yapılan aramada 16 büyük tüp (dolu), 12 küçük tüp (dolu), 130 kitap, 2 gazlı fener, kaynak makinesi, 2 akü, 200 metre elektrik kablosu, testere, 2 kürek, 7 paket kadın pedi, bir ton patates, 180 kilogram sıvı yağ, 40 karton sigara, 5 kilogram kuru nane, 30 paket çay, 35 kilogram makarna, 120 kilogram kuru fasulye, 80 kilogram mercimek, 50 kilogram nohut, 200 kilogram toz şeker, 70 kilogram tuz, 250 kilogram un, 200 kilogram pirinç, 15 kilogram pul biber, 10 kilogram salça, tansiyon ölçme aleti, 2 ilk yardım çantası, çok miktarda tıbbi malzeme, 50 çift örgü patik, 500 metre makara ipi, termos, 100 tükenmez kalem, 50 metre sargı bezi, 10 diş fırçası, 10 diş macunu, 2 takım terörist kıyafeti, 2 takım kar kıyafeti, çok miktarda kadın iç çamaşırı, 20 battaniye, 50 metrekare halı, 30 kilogram el sabunu ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiş, söz konusu sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir."

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

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Gürpınar kış üslenmesi terör operasyonu Van

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