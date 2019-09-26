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Terör örgütü PKK’ya kıran operasyonu darbesi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 13:44 | Son Güncelleme

Kars, Ağrı ve Iğdır illeri kırsalında Kıran-4 operasyonu başladı.Kıran-4 operasyonu 25 Eylül 2019 tarihinde başladı.

Terör örgütü PKK’ya kıran operasyonu darbesi

Kars, Ağrı ve Iğdır illeri kırsalında Kıran-4 operasyonu başladı.
Kıran-4 operasyonu 25 Eylül 2019 tarihinde başladı. Çemçe-Madur Bölgesi merkez olmak üzere Kars, Ağrı, Iğdır ara hattında başlayan operasyonlar sürüyor. Operasyon kapsamında, 1 adet EYP ele geçirildi.
Kıran- operasyonunda Jandarma, PÖH ve Güvenlik Korucularından müteşekkil bin 125 personel, 75 operasyonel tim görev alıyor.
17 Ağustos 2019 tarihinde başlanılan Kıran operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 48 terörist etkisiz hale getirilerek, 58 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Terör örgütü PKK’ya yönelik Kıran-4 Operasyonu darbesiTerör örgütü PKK’ya yönelik Kıran-4 Operasyonu darbesi
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