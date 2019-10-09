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Terör örgütü SDG paniğe kapıldı, Türkiye'ye karşı ABD'den uçuşa yasak bölge istedi

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2019 16:57 | Son Güncelleme

Terör Örgütü YPG'nin çatı grubu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Türkiye'nin hava saldırılarıyla başlayan harekatına karşı ABD'den uçuşa yasak bölge oluşturulmasını istedi.

Terör örgütü SDG paniğe kapıldı, Türkiye'ye karşı ABD'den uçuşa yasak bölge istedi

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik harekatı, hava operasyonlarıyla resmen başlarken, bölgeyi kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ABD ve uluslararası koalisyondan ‘uçuşa yasak bölge istedi.

Reuters’ın geçtiği açıklamaya göre SDG, ‘Türkiye’nin saldırılarından korunmak için uçuş yasağı getirilmesini’ talep etti.

Açıklamada, ‘SDG’nin ABD’yle Türkiye arasında varılan güvenlik mekanizması anlaşmasına iyi niyetle uyduğu, bu durumun bölge halkını savunmasız bıraktığı’ ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
SDG Türkiye ABD uçuşa yasak bölge

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
panik degil, adil olan budur.kafa kafaya savasin bakalim nasil supurecekler sizi.ucak disinda ustunlugunuz yok. afrine de karadan giremediniz, bombardiman yapildiktan sonra girdi tsk ve saz ekibi.
F-35 isteseydiniz amerika dan ozaman kamiller
F -35 isteseydiniz saz ekibiniz amerikadan gönderirdi belki
keşke arkadaşlarına yardima gitsen de onlara yardım etsen. TSK yı görürsün orda.
tsk ve saz ekibi sizi çıktığınız yere sokacak lağım fareleri bekleyin görün...
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