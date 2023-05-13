HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Terör örgütünde çözülme sürüyor! 1 terörist daha teslim oldu

Terör örgütünde çözülme sürüyor! 1 terörist daha teslim oldu

13.05.2023 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, 1 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Terör örgütünde çözülme sürüyor! 1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütüne 2013 yılında katılan örgüt mensubunun Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Ayrıca teslim olan örgüt mensubunun ailesinin "Diyarbakır Anneleri" arasına 2019 yılı Aralık ayında katıldığı öğrenildi.

Böylelikle, 2023 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 39'a yükselirken, evlat nöbetinde 41. buluşma gerçekleşecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evlat nöbetinde bir buluşma daha gerçekleşiyor. Hakkari'de evlat nöbetinde bekleyen bir aile daha evladına kavuşuyor. İnşallah devamı gelecek Cumhuriyetimizin 100. yılında PKK bu topraklardan silinecek." ifadelerini kullandı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçmenler dikkat! İşte 14 Mayıs oy kullanma saatleriSeçmenler dikkat! İşte 14 Mayıs oy kullanma saatleri
Muharrem İnce resmen adaylıktan çekildi! İşte kararın gerekçesiMuharrem İnce resmen adaylıktan çekildi! İşte kararın gerekçesi
Rusya'nın seçimlerle ilgili açıklamasına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt! 'Elimizde somut kanıtlar var' Rusya'nın seçimlerle ilgili açıklamasına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt! 'Elimizde somut kanıtlar var'
Anahtar Kelimeler:
pkk İçişleri Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Oğuzhan Uğur'un Babala TV'deki Deprem Özel bölümü sosyal medyada gündem oldu! Aya Benzer Yüreğim şarkısı herkesi ağlattı

Oğuzhan Uğur'un Babala TV'deki Deprem Özel bölümü sosyal medyada gündem oldu! Aya Benzer Yüreğim şarkısı herkesi ağlattı

YSK kararını verdi! Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak

YSK kararını verdi! Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak

Dekolteli poz verdi! Son hali adeta büyüledi

Dekolteli poz verdi! Son hali adeta büyüledi

Seçim yasakları neler? Herkesi ilgilendiriyor! O mekanlar kapalı...

Seçim yasakları neler? Herkesi ilgilendiriyor! O mekanlar kapalı...

Anne babalar dikkat! Aralarında 10 yaşında olan bile var...

Anne babalar dikkat! Aralarında 10 yaşında olan bile var...

Okul gezisinde gölete düştüler! 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Okul gezisinde gölete düştüler! 2 kişinin cesedine ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.