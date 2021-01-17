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Terör örgütünden "Sincar" oyunu

17.01.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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Sincar’ı boşaltmak istemeyen terör örgütü PKK/YPG’nin halkı sokağa dökmeye çalıştığı ve gerginliği bir an önce çatışma ortamına taşımayı amaçladığı belirtildi.Edinilen bilgiye göre, Sincar’ı boşaltmak istemeyen terör örgütü, halkı sokaklara yönelterek KDP’ye karşı ortamı gerginleştirmeyi, sonrasında da bu gerginlikten bir çatışma ortamı çıkarmayı hedefliyor.PKK’nın hiçbir yerde geçerli olmayan ve kendi uydurduğu kuralları hayata geçirmeye çalıştığını belirten KDP’li yetkililer, teröristlerin, bu kuralları reddedenlere karşı çıktığını kaydederek, PKK/YPG terör örgütünün peşmerge güçlerine yönelik saldırılarıyla, aslında KDP’nin yasal statüsünü hedef aldığını dile getirdi.Terör örgütünün, can dostu olarak nitelendirdiği Haşdi Şabi ile Sincar ve Kerkük’ün işgal planı yaptığını ifade eden yetkililer, bugüne kadar toplam 3 bin 500 peşmergenin PKK/YPG terör örgütü tarafından öldürüldüğünü söyledi.Bölgenin tek gelir kapısı olan petrol boru hattının teröristler tarafından patlatıldığı, Süleymaniye ve çevresinde isyan tertip edildiğini, onlarca kamu ve özel kurum binasının ateşe verildiğini, onlarca sivilin öldürüldüğünü ve bölgede 500’den fazla köyün zorla boşaltıldığını anımsatan yetkililer, Sincar’ı boşaltmak istemeyen PKK/YPG terör örgütünün, halkı sokaklara yönelterek KDP’ye karşı ortamı gerginleştirdiğini ve bu ortamı bir an önce çatışmaya çevirmeyi amaçladığını belirtti.

Sincar’ı boşaltmak istemeyen terör örgütü PKK/YPG’nin halkı sokağa dökmeye çalıştığı ve gerginliği bir an önce çatışma ortamına taşımayı amaçladığı belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, Sincar’ı boşaltmak istemeyen terör örgütü, halkı sokaklara yönelterek KDP’ye karşı ortamı gerginleştirmeyi, sonrasında da bu gerginlikten bir çatışma ortamı çıkarmayı hedefliyor.
PKK’nın hiçbir yerde geçerli olmayan ve kendi uydurduğu kuralları hayata geçirmeye çalıştığını belirten KDP’li yetkililer, teröristlerin, bu kuralları reddedenlere karşı çıktığını kaydederek, PKK/YPG terör örgütünün peşmerge güçlerine yönelik saldırılarıyla, aslında KDP’nin yasal statüsünü hedef aldığını dile getirdi.
Terör örgütünün, can dostu olarak nitelendirdiği Haşdi Şabi ile Sincar ve Kerkük’ün işgal planı yaptığını ifade eden yetkililer, bugüne kadar toplam 3 bin 500 peşmergenin PKK/YPG terör örgütü tarafından öldürüldüğünü söyledi.
Bölgenin tek gelir kapısı olan petrol boru hattının teröristler tarafından patlatıldığı, Süleymaniye ve çevresinde isyan tertip edildiğini, onlarca kamu ve özel kurum binasının ateşe verildiğini, onlarca sivilin öldürüldüğünü ve bölgede 500’den fazla köyün zorla boşaltıldığını anımsatan yetkililer, Sincar’ı boşaltmak istemeyen PKK/YPG terör örgütünün, halkı sokaklara yönelterek KDP’ye karşı ortamı gerginleştirdiğini ve bu ortamı bir an önce çatışmaya çevirmeyi amaçladığını belirtti.

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