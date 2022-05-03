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Terör örgütüne finans darbesi! 55 kişi gözaltına alındı

03.05.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan Kaçakçılık ve Asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 55 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütüne finans darbesi! 55 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgilere göre, güvenlik güçleri tarafından 25 Nisan - 01 Mayıs 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı’nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 1,94 gram esrar, 0,76 gram metamfetamin, 0,29 gram eroin, 1 adet bong düzeneği, 7 bin 356 paket kaçak sigara ve 11 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda, 29’ü kaçakçılık, 22’si asayiş ve 4’ü ise terör suçundan olmak üzere toplam 55 şüpheli gözaltına alındı. (AA)

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