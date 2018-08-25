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Terör sığınağı Yunanistan! DHKP-C, FETÖ, PKK...

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2018 06:14 | Son Güncelleme

Daha önce yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye edilen HDP’li eski vekil Leyla Birlik, yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçarak iltica istedi. Türkiye, birçok terör örgütü ile mücadele ederken, yabancı ülkelere kaçan teröristler adeta korumaya alınıyor. Bu ülkelerin başında gelen Yunanistan, Türkiye düşmanlarına karşı dostane tavrı nedeniyle, teröristler için âdeta “güvenli liman” olmaya devam ediyor.

Terör sığınağı Yunanistan! DHKP-C, FETÖ, PKK...

Tüm uyarılara rağmen, DHKP-C’li teröristlere göz yuman Yunanistan, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da kalkıştığı kanlı darbe girişimi sonrası, yüzlerce örgüt mensubuna kucak aştı. Atina yönetimi, son olarak darbe girişinin ardından helikopterle kaçan 8 FETÖ’cü subayı korumaya almıştı. Türkiye’nin iade taleplerine kulaklarını tıkayan Yunan yargısının darbeci askerlere iltica hakkı vermesi, terör yandaşlarını cesaretlendirdi. FETÖ’cülerin ardından terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’li siyasiler de yönünü bu ülkeye çevirdi. Yurtdışına çıkış yasağı bulunan 25 ve 26. dönem HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik’in illegal yollardan Yunanistan’a gittiği belirlendi. 4 Ocak 2017’de Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi’nce, yurtdışına çıkma yasağı konulan Birlik’in Yunanistan /Alexandrapolis’te (Dedeağaç) Polis Merkezi’nde gözaltına alındığı belirtildi. Yunan makamlarınca serbest bırakıldığı iddia edilen Birlik’in, Yunanistan ve Türkiye’deki HDP’li şahıslarla irtibat kurmaya çalıştığı, iltica talebinde bulunacağı öğrenildi.

TAHDİT VAR ARANMASI YOK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Birlik’in, UYAP ve KİHBİ kayıtlarında herhangi bir aranması bulunmazken, Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘4.01.2017 tarihli yurtdışı tahdit kaydı’ var. UYAP kayıtlarına göre Birlik’in yargılandığı davalar ise özetle şöyle:

Bingöl, Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak ve Van Cumhuriyet Başsavcılıklarınca ‘PKK/KCK terör örgütüne üye olmak’, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’, ‘Terör örgütü adına faaliyette bulunmak’ suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında; 04.11.2016’da Birlik’in de aralarında bulunduğu 13 HDP milletvekili yakalanarak gözaltına alındı. Birlik, ‘Terör örgütü propagandası yapmaktan’ tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne teslim edildi.

Yunanistan-Bayragi

BİRÇOK TERÖR DAVASINDAN YARGILANIYOR

4 Ocak 2017’de Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, ‘Yurtdışına çıkma yasağı’ konularak serbest bırakıldı. Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’, ‘Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak’, ‘Hakaret’, ‘Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek ve bunlara katılmak’tan yargılaması sürüyor.

Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ‘Cumhurbaşkanına hakaretten yargılandığı dava ise istinafta bulunuyor. ‘Türk Milletini, Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni alenen aşağılamak’ ve ‘Askeri yasak bölgelere girmek’ suçlarından da iki ayrı davada sanık. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’tan yargılandığı Yargıtay’dan dönen bir davası da var.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan leyla birlik

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