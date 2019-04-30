Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğrencileri, başta terörist hedefler olmak üzere askeri alanda kullanılabilecek "insansız helikopter prototipi" geliştirdi.

KSÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencileri Eray Sakarya, Akif Kavan ve Ener Tarakçı, 500 liraya keşif ve gözlem yapabilen, mühimmat taşıyarak kendini patlatabilen "Fedai-B" adını verdikleri helikopter tasarladı.

Başta terörist hedefler olmak üzere askeri alanda kullanılabilecek insansız helikopter, otonom ya da pilot tarafından kontrol edilebiliyor.

Askerin görüşünün ya da erişiminin zor ve tehlikeli olduğu bölgeler için tasarlanan insansız helikopter, havadan keşif, gözlem ve taşıdığı 200 gram patlayıcı sayesinde, istenilen durumlarda intihar dalışı yaparak terör hedeflerini havaya uçuracak.

KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tarafından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. işbirliğinde, TÜBİTAK desteğiyle düzenlenen "8. Ar-Ge Proje Pazarı"nda sergilenen "insansız helikopter prototipi", ilgi görüyor.