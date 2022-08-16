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  4. Teröre peş peşe darbeler! MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Teröre peş peşe darbeler! MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

16.08.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Teröre peş peşe darbeler! MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Türkiye'de terörle mücadele devam ediyor. Bugün Şanlıurfa'da 1 askerimizin şehit düştüğü, 4 askerimizin ise yaralandığı hain terör saldırısının ardından MSB 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Teröre vurulan son darbeyi MSB sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi."

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Anahtar Kelimeler:
terörist
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