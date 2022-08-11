Teröre peş peşe darbeler! MSB ve Bakan Soylu'dan açıklamalar geldi: "Gece yine boş durmadık"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cezalandırma atışları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Bakan Soylu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ya teslim olun ya sarı torba kaçınılmaz! Gece yine boş durmadık. Eren Abluka-29 İç Güvenlik Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde, biri turuncu kategoride üç terörist etkisiz! Kahraman Jandarmamıza tebrikler

