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  4. Teröre peş peşe darbeler! MSB ve Bakan Soylu'dan açıklamalar geldi: "Gece yine boş durmadık"

Teröre peş peşe darbeler! MSB ve Bakan Soylu'dan açıklamalar geldi: "Gece yine boş durmadık"

11.08.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattına taciz ateşi açan 6 teröristin, cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Hakkari'nin Çukurca Kazan Vadisi'nde birinci turuncu kategoride 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Teröre peş peşe darbeler! MSB ve Bakan Soylu'dan açıklamalar geldi: "Gece yine boş durmadık"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cezalandırma atışları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Bakan Soylu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Ya teslim olun ya sarı torba kaçınılmaz! Gece yine boş durmadık. Eren Abluka-29 İç Güvenlik Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde, biri turuncu kategoride üç terörist etkisiz! Kahraman Jandarmamıza tebrikler

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Anahtar Kelimeler:
terörist
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