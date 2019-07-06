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'Terörist Mihraç Ural, patlamada yaralandı' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 18:47 | Son Güncelleme

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 52 kişinin öldüğü bomba yüklü 2 araçla düzenlenen saldırının faili olan 'Acilciler' olarak bilinen örgütün elebaşlarından terörist Mihraç Ural'ın, bugün Lazkiye bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralandığı iddia edildi.

'Terörist Mihraç Ural, patlamada yaralandı' iddiası

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü elebaşlarından olan Mihraç Ural, bugün Lazkiye kırsalındaki rejim birlikleriyle görüşmelerinin ardından ayrılırken, Meydani bölgesinde önceden döşenen patlayıcı, aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada ağır yaralandığı bildirilen Mihraç Ural, bölgedeki Meydani'de bulunan hastanedeki ilk müdahalesinin ardından donanımlı bir hastaneye sevk edildi.

Saldırıyı şimdilik üstlenen olmazken, kendilerine 'Liva-İskenderun Halk Kurtuluş Cephesi' ismini veren Suriye rejimi yanlısı oluşum da Ural'ın yaralandığı patlamayı kınayan bir bildiri yayımladı.

(DHA)

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hatay reyhanlı mihraç ural Lazkiye bombalı saldırı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
gebersin dünya bir pislikten daha kurtulmuş olur mekanı cehennem çukuru olur inşalllah.
gebersin şerefsizzzz
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