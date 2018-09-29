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Teröristler köşeye sıkıştı! 'Bitmiş durumdayız'

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 09:09 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'ya art arda ağır darbeler vurulurken, teröristlerin telsiz görüşmeleri ortaya çıktı. Telsizde, “boşa uğraşıyoruz, bitmiş durumdayız” dedikleri duyulan PKK'lıların korkusu ses kayıtlarına yansıdı.

Teröristler köşeye sıkıştı! 'Bitmiş durumdayız'

Yenişafak gazetesinden Haluk Karakaya 'nın haberine göre, güvenlik güçleri bölgede terör örgütü PKK’ya harekat alanı tanımazken aralarındaki telsiz konuşmaları dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyonda PKK’lıların telsizde, “boşa uğraşıyoruz, bitmiş durumdayız” dedikleri ortaya çıktı.

CİDDİ SIKINTI YAŞIYORLAR

Peş peşe düzenlen operasyonlar neticesinde PKK’nın kış yapılanmasına imkan tanınmıyor. Erzak ihtiyacını karşılayamayan teröristlerin, İHA-SİHA gözetlemeleri nedeniyle de harekat alanı daraldığı için yiyecek konusunda ciddi sıkıntıları olduğu belirlendi.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Çeşitli yerlere konumlandırılan fotokapanlardan kaçamayan teröristler İHA’ların tespiti ile anında etkisiz hale getiriliyor. Yetkililer, yiyecek bulamayan ve sıkışan teröristler için yayla evlerinde erzak bulundurulmaması konusunda vatandaşlara tekrardan uyarıda bulundu.

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PKK terörist

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