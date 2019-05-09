Teröristlerin dağa eleman kazandırma şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada Murat Bülbül, teknik takibe alındı. Bülbül'ün Afrin'de PKK/PYD-YPG içerisinde bir süre faaliyet gösterdikten sonra Kobani bölgesine geçiş yaptığı tespit edilen Velat Sönmez ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Murat Bülbül, 8 Ekim 2018'de tutuklanarak, cezaevine konuldu. 'Terör örgütünün kırsal alan kadrosuna yeni katılım sağlamak' amacıyla faaliyetlerde bulunduğu belirlenen Murat Bülbül hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, 'silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan da 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Velat Sönmez ile Murat Bülbül arasında 30 kez telefon görüşmesi yapıldığı yer alarak, Bülbül ve Sönmez arasında geçen şifreli konuşmalar da deşifre edildi. Vedat Sönmez'in 'Maça hazır olanlar var mı, yok mu?' şifresiyle örgüte katılımı sorduğu kaydedilen iddianamede, kırsal alan kadrosuna katılacak olan örgüt üyelerinden 'iyi bir takım' olarak bahsedildiği görüldü. Bunlar da ilginizi çekebilir Yaz aylarında şok ve trend olmanın ipuçları Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi Tahtadan araba yapıp, yarışma düzenlediler

İddianamede, Sönmez tarafından 'kırsal alan kadrosuna yeni katılım yapacak olan örgüt mensuplarının kimler olduğu, şahısların kırsal alana katılma konusunda hazır olup olmadıkları hususunda gerekli araştırmaların yapılmasının istendiği, Bülbül'ün de talimatları yerine getirdiği bildirildi. Sanık Bülbül'ün katılım yapacak örgüt mensuplarını takip ile görevli olduğu anlatılan iddianamede, kırsal alana eleman temini için irtibat kurduğu kişilerden A.S.'nin ifadesine "Murat Bülbül ile yaptığım görüşmede 'maç' kelimesini terör örgütünün kırsal alanına gitmek anlamında kullandım. Konuşmalarımızın deşifre olmaması için, şifreli bir görüşme yapmıştık" dediği kaydedildi. İdidanamede emniyetteki ifadesine de yer verilen Murat Bülbül, PYD terör örgütüne katıldığını ancak dağ kadrosuna katılmadığını, silahlı bir eylemde bulunmadığını öne sürdü. 11 kişiyle birlikte örgütün kırsal alanına eleman kazandırma faaliyetlerinde bulunduğunu ifade eden Bülbül, "Velat Sönmez ile telefon ile irtibat kurdum ancak bu şahısların kırsal alana aktarımını gerçekleştiremedim. Velat Sönmez beni telefonla arayıp 'davaya ihanet ettin' şeklinde suçlayıp, tehdit etti. Bu nedenle bu şahısları örgütün kırsal kadrosuna katmak için faaliyette bulundum" dedi.