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  4. Teröristlerin kullandığı tespit edildi! Kars'ta 8 sığınak imha edildi

Teröristlerin kullandığı tespit edildi! Kars'ta 8 sığınak imha edildi

08.11.2023 15:43 | Son Güncelleme:
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Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında teröristlerin kullandığı 8 sığınak tespit edilerek imha edildi.

Teröristlerin kullandığı tespit edildi! Kars'ta 8 sığınak imha edildi

Kars'ta 4 Kasım'da başlatılan 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu' kapsamında; Kağızman ilçesi kırsalında teröristlerin kullandığı 8 sığınak tespit edildi.

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Sığınaklarda yapılan aramalarda, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ile 2 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 bomba atar mühimmatı, 1 gündüz görüş dürbünü, 1 sabit telsiz, 1 çatal ayaklı uzak mesafe dürbünü, 2,5 kilogram amonyum nitrat, 4 telsiz, 2 telsiz şarj aleti ve kablosu, 1 sabit telsiz el mandalı, 300 metre kablo, 8 büyük pil, 2 çekiç, 7 murç, 2 kilogram motor yağı, 900 gram gres yağ ve 5 kilogram çivi ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, sığınaklar ile diğer malzemeler imha edildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kars terörist

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