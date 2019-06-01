Teröristlerin toprağa gömdüğü silah ve mühimmat bulundu

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Pervari ilçesine bağlı Geçittepe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyon bölgesinde yapılan aramada, toprağa gömülü 2 kalaşnikof tüfek, biksi makineli tüfek, 3 şarjör, 67 fişek ve mont ele geçirildi.
Silah ve mühimmatlar, Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla muhafaza altına alındı.
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