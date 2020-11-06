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Ters şeride girdi, kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 23:28 | Son Güncelleme

Kırşehir’de ters şeride girdiği ileri sürülen otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Ters şeride girdi, kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Ortaköy-Aksaray yolu üzerinde meydana geldi. Kırşehir istikametinden Aksaray istikametine giden H.A. yönetimindeki otomobil ters şeride girince karşı yönden gelen M.A., yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Otomobil sürücülerinin yaralandığı kaza da polis, yolu bir süre trafiğe kapattıktan sonra kontrollü açtı. Yaralılar, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü.

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Ağır yaralı hastaneye kaldırılan M.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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