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Ters yönde giden araç sürücüsünün rahatlığı pes dedirtti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 14:32 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de ters yönde ve süratli bir şekilde ilerleyen araç hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Ters yönde giden araç sürücüsünün rahatlığı pes dedirtti

Kırıkkale-Konya kara yolunda saat 17.00 sıralarında ilerleyen sürücüler, kendilerini şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Karakeçili yolu üzerinde kaydedilen görüntülerde sürücüsü belirlenemeyen bir aracın ters yönde ilerlediği görüldü.

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Kilometrelerce ters yönde ilerleyen araç sürücüsü, uyarılara da aldırış etmedi. Ters yönde hızla giden sürücü, ölüme adeta davetiye çıkardı. Rahat tavırlarla ilerleyen araç sürücüsü trafiği tehlikeye düşürürken, büyük bir facianın resmen eşiğine gelindi.

Yaşanan bu akıl almaz olay bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınırken, ters yönde ilerleyen araç bir süre sonra tali yola döndü.

İHA

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