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  4. Ters yönde giden otomobil sürücüsüne bin 339 TL para cezası

Ters yönde giden otomobil sürücüsüne bin 339 TL para cezası

16.03.2021 23:31 | Son Güncelleme:
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Ters yönde giden otomobil sürücüsüne bin 339 TL para cezası

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, akan trafiğe rağmen ters yönde giderek tehlike oluşturan sürücüye bin 339 TL idari para cezası kesildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karabük - Safranbolu karayolunda Adnan Menderes Bulvarı üzerinde ters yönde seyreden bir otomobilin akan trafiğe rağmen kilometrelerce ilerlemesi üzerine inceleme başlattı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, akan trafiğe rağmen ters yönde giderek tehlike oluşturan sürücüye bin 339 TL idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karabük - Safranbolu karayolunda Adnan Menderes Bulvarı üzerinde ters yönde seyreden bir otomobilin akan trafiğe rağmen kilometrelerce ilerlemesi üzerine inceleme başlattı. Yapılan araştırmada kendisinin ve başkalarının can güvenliğini tehlikeye atarak kara yolunda ilerleyen otomobil sürücüsünün Y.E olduğu tespit edildi. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında bin 339 TL idari para cezası kesildi.

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