Tesadüfen fark edilen kaçak göçmenler hayretler ettirdi! Bakın nereye saklanmışlar

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince saklandıkları sulama borusunda tesadüfen fark edilen Suriye uyruklu kaçak göçmenler hakkında sınır dışı edilmeleri üzere harekete geçildi.

Kaçak geçişlerin ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki Çıldıroba köyü yakınlarında, sulama borusunun içindeki 3 kişiyi fark etti.

SURİYE'DEN KAÇAK GELMİŞLER

Borudan çıkarılan kişilerin incelemesinde Suriye uyruklu A.B., O.Y. ve M.Y. olduğu belirlendi. Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçtikleri ve jandarmaları fark edince sulama borusuna gizlendikleri belirlenen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(DHA)

