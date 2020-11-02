Tesadüfen ortaya çıktı! Batı Anadolu'nun ilk çiftçisi bulundu

Bilecik Belediyesi’nin destekleri ile Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından Bilecik’te yürütülen kazı çalışmaları neticesinde kazı alanında 8 bin 500 yıllık olduğu söylenilen insan iskeleti bulundu. 14-18 yaş aralığında bir erkeğe ait olduğu düşünülüyor. Bu iskelet, Bilecik ve Batı Anadolu’da bilinen en eski insan mezarı olma özelliği taşıyor. Kazı ekibi sorumlusu Doç. Dr. Erkan Fidan; büyük bir özveriyle çalışan kazı ekibinin ulaştığı bilgileri sevinçle açıkladı. Fidan, kazı bölgesinde bulunan iskelet kalıntılarının, Batı Anadolu’nun en eski Neolitik Dönemi ergen insanına ait olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

'BATI ANADOLU'NUN İLK ÇİFTÇİSİ BİLECİK'TE YAŞAMIŞ'

Fidan yaptığı açıklamada; “İnsan kemiği, tarihleme konusunda en güvenilir materyaldir. Çünkü yaşam süresi, ağaç gibilere göre çok daha kısadır. İskeletin tarihlemesi günümüzden önce 8471 ila 8612 yılları arasında olarak gelmiştir. Kazı sırasında iskeleti bulduğumuz tabakanın yaklaşık olarak günümüzden 8 bin 500 sene öncesine ait olduğunu tahmin ettiğimi söylemiştim. Bunun bire bir şekilde tutması sevindirici, ayrıca yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu göstermesi beni çok mutlu etti. Bu iskelet sadece Bilecik'in değil, Batı Anadolu'nun en eski Neolitik Dönem ergen insanı. Batı Anadolu'nun bilinen ilk çiftçisi de diyebiliriz” dedi.