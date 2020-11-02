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Tesadüfen ortaya çıktı! Batı Anadolu'nun ilk çiftçisi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2020 14:00 | Son Güncelleme

Bilecik'in Bahçelievler mahallesindeki bir apartmanın bahçesinde arkeolojik parçalar bulundu. Tesadüfen ortaya çıkan parçalar üzerine bölgede kazı başlatıldı. Kısa süre sonra ise çalışmalar sırasında bir iskelete rastlandı. İskeletle ilgili araştırma yapan uzmanlar, ulaştıkları mezarda bulunan kişinin Batı Anadolu'nun ilk çiftçisi olduğu bilgisine ulaştı.

Tesadüfen ortaya çıktı! Batı Anadolu'nun ilk çiftçisi bulundu

Bilecik Belediyesi’nin destekleri ile Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından Bilecik’te yürütülen kazı çalışmaları neticesinde kazı alanında 8 bin 500 yıllık olduğu söylenilen insan iskeleti bulundu. 14-18 yaş aralığında bir erkeğe ait olduğu düşünülüyor. Bu iskelet, Bilecik ve Batı Anadolu’da bilinen en eski insan mezarı olma özelliği taşıyor. Kazı ekibi sorumlusu Doç. Dr. Erkan Fidan; büyük bir özveriyle çalışan kazı ekibinin ulaştığı bilgileri sevinçle açıkladı. Fidan, kazı bölgesinde bulunan iskelet kalıntılarının, Batı Anadolu’nun en eski Neolitik Dönemi ergen insanına ait olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

'BATI ANADOLU'NUN İLK ÇİFTÇİSİ BİLECİK'TE YAŞAMIŞ'

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Fidan yaptığı açıklamada; “İnsan kemiği, tarihleme konusunda en güvenilir materyaldir. Çünkü yaşam süresi, ağaç gibilere göre çok daha kısadır. İskeletin tarihlemesi günümüzden önce 8471 ila 8612 yılları arasında olarak gelmiştir. Kazı sırasında iskeleti bulduğumuz tabakanın yaklaşık olarak günümüzden 8 bin 500 sene öncesine ait olduğunu tahmin ettiğimi söylemiştim. Bunun bire bir şekilde tutması sevindirici, ayrıca yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu göstermesi beni çok mutlu etti. Bu iskelet sadece Bilecik'in değil, Batı Anadolu'nun en eski Neolitik Dönem ergen insanı. Batı Anadolu'nun bilinen ilk çiftçisi de diyebiliriz” dedi.

'YAPILACAK DNA ANALİZLERİ SAYESİNDE TÜM BİLGİLERE ULAŞACAĞIZ'

Fidan, açıklamasında ayrıca ‘’Kazı alanında başka bireylere ve hayvanlara ait kemiklerin de bulunduğu belirtildi. Büyük büyük atalarımızdan kalan bu kemiklerin detaylı incelemesi Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Laboratuvarında yapılacak. Yapılacak DNA analizleri sayesinde bulunan iskeletlerin cinsiyetine ne yediklerine ne içtiklerine, yaşamlarında ne işler yaptıklarına, geçirdikleri hastalıklara ve ölüm sebeplerine ulaşabilecek. Atalarımıza dair edineceğimiz bu bilgiler bugün yaşayan biz insanlar için aydınlatıcı bilgiler olacak. Atalarımızın hayat tarzlarına, sağlıklarına dair edineceğimiz en küçük bilgiler bugünkü insanlar olan bizlerin hayatlarına etki edecek önemli bilgiler olduğunu göz önünde bulundurmamız kazıların önemini anlamamız için yeterli olacaktır" dedi.

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'BU BÖLGENİN 9 BİN SENE ÖNCE (M.Ö. 7000) KURULDUĞU TÜBİTAK RAPORUYLA BELGELENDİ'

Fidan açıklamasının devamında Bilecik’in Bahçelievler mahallesinde bulunan yerleşkenin günümüzden 9 bin sene önce (M.Ö. 7000) kurulduğunun da yine bir TÜBİTAK raporu ile belgelendiğini söyledi. Fidan; “Yerleşimin ne zaman terk edildiğine dair henüz bilgi sahibi değiliz. Fakat bu bölgedeki yaşamın bin yıllık bir zamanı kapsadığı ve günümüzden 8 bin sene önce yani M.Ö. 6000’ler civarında Neolitik yerleşmenin son bulduğunu düşünüyorum. Yerleşmenin sonunu anlamak için de protokole uygun olarak yıl sonundan önce yeni analizler yaptıracağız. Başta Semih Şahin olmak üzere, sizlerin nezdinde Bilecik Belediyesi’ne destekleri için teşekkür ederim” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

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'İLERLEYEN DÖNEMLERDE KAZI ALANINI TURİZME KAZANDIRMAK İSTİYORUZ'

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise “Şehrimizin böylesine eski bir yerleşkeye ev sahipliği yapması bizim için oldukça sevindirici. Hem tarihimize dair böyle bilgilere sahip olabilmek hem de atalarımızın yaşayışlarına dair bilgi edinebilmek bizim için mutluluk verici. İlerleyen dönemde yapılan kazı çalışmalarının şehrimizin kültür ve turizmine büyük katkı sağlayacağına inancımız sonsuz. Tüm kazı ekibine özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederiz” dedi.
İHA

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