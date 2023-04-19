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TESBİH NAMAZI KILINIŞI: Ramazan Bayramı Arefe Günü tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı!

19.04.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesbih namazı kılınışı arefe günü öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgileri inceliyor. Öte yandan çok sayıda vatandaş da Kurban Bayramı arefesi öncesi arama motorlarında "Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" sorularına yanıt arıyor. İşte tesbih namazı kılınışı...

TESBİH NAMAZI KILINIŞI: Ramazan Bayramı Arefe Günü tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı!

Tesbih namazı arefe günü kılınacak namazlar arasında yer almaktadır. Birçok kişi, 20 Nisan 2023 Perşembe günü öncesi konuya dair yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Arefe günü yaklaşırken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiler incelenmeye başlandı. Peki, tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Arefe günü Tesbih namazı ne zaman kılınır, saat kaçta? İşte detaylar...

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı için niyet edilmelidir. Tesbih namazına, "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.

Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat?

İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

TESBİH NAMAZI FAZİLETİ

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ 2023

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

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