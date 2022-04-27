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Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat?

27.04.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bin aydan daha kıymetli olarak kabul edilen Kadir Gecesinde Müslümanlar, ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Bu kapsamda, 'Tesbih namazı nasıl kınılır?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Tesbih namazı 4 rekattır. İşte tesbih namazı kılınışı...

Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat?

Tesbih namazının Kadir Gecesinde kılınması tavsiye ediliyor. Aynı zamanda tesbih namazının, ömür boyu en az bir defa kılınması tavsiye edilir. 4 rekat olan tesbih namazı, okunulan dua ve sureler gereği uzundur. Bu namaz genellikle Kadir Gecesinde kılınır. İşte tesbih namazı kılınışı...

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Namaza, "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.

Tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı kaç rekat?

İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

TESBİH NAMAZI FAZİLETİ

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

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