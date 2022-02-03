Tesbih namazı, Regaip Kandili'ne yaklaşılması sebebiyle ibadetlerini doğru ve eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Tesbih namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? Tesbih namazı hangi vakitte kılınır? sorularının yanıtına ulaşmak isteyen kişiler internette arama yapıyor. İnananlar için önemli olan gecelerden biri olan Regaip Kandili'nde kılınan tesbih namazı 3 Şubat'ta idrak edilecek.

TESBİH NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KILINIR?

Tesbih namazının belli bir vakti yoktur. Kerahet vakitlerinin dışında her zaman kılınabilir.

TESBİH NAMAZI HANGİ VAKİTTE KILINIR?

İstenilen vakitte kılınabilen Tesbih namazı dört rekat kılınabileceği gibi, iki rekatın sonunda selam vermek suretiyle, ayrı ayrı ikişer rekat halinde kılmak mümkündür.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı günahların affını sağlayan 4 rek'atlı bir namazdır. Tesbih namazını kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.

TESBİH NAMAZI KAÇ REKAT?

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

TESBİH NAMAZI KILINIŞI

TESBİH NAMAZI 1. REKAT

Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.

Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra

10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

İkinci rek'ate kalkılır.

TESBİH NAMAZI 2.REKAT

İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Fatiha'dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Üçüncü rekata kalkılır.

TESBİH NAMAZI 3.REKAT

Dördüncü rek'ate kalkılır.

Sübhâneke'den sonra

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra

10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

TESBİH NAMAZI 4. REKAT

Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Fatiha'dan önce

15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca

10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca

10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra

10 kere tesbih okunur.

Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır.

Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

Dua edilir.

TESBİH NAMAZININ FARZI NEDİR?

Tesbih namazı mendub bir namazdır. Süreklilik gerektirmeyen, her Cuma veya kandillerde kılınabilir. Hz. Muhammed'in (SAV) günahlardan kurtulmak için önerdiği tesbih namazını kandil gecelerinde kılınarak günün feyiz ve bereketi artırılabilir.

