Tesbih namazı, Regaip Kandili'ne yaklaşılması sebebiyle ibadetlerini doğru ve eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Tesbih namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? Tesbih namazı hangi vakitte kılınır? sorularının yanıtına ulaşmak isteyen kişiler internette arama yapıyor. İnananlar için önemli olan gecelerden biri olan Regaip Kandili'nde kılınan tesbih namazı 3 Şubat'ta idrak edilecek.
Tesbih namazının belli bir vakti yoktur. Kerahet vakitlerinin dışında her zaman kılınabilir.
İstenilen vakitte kılınabilen Tesbih namazı dört rekat kılınabileceği gibi, iki rekatın sonunda selam vermek suretiyle, ayrı ayrı ikişer rekat halinde kılmak mümkündür.
Tesbih namazı günahların affını sağlayan 4 rek'atlı bir namazdır. Tesbih namazını kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"
TESBİH NAMAZI 1. REKAT
Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.
Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
İkinci rek'ate kalkılır.
TESBİH NAMAZI 2.REKAT
İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Üçüncü rekata kalkılır.
TESBİH NAMAZI 3.REKAT
Dördüncü rek'ate kalkılır.
Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
TESBİH NAMAZI 4. REKAT
Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
Fatiha'dan önce
15 kere tesbih
Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih
Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih
Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih
Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih
2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.
Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır.
Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.
Dua edilir.
Tesbih namazı mendub bir namazdır. Süreklilik gerektirmeyen, her Cuma veya kandillerde kılınabilir. Hz. Muhammed'in (SAV) günahlardan kurtulmak için önerdiği tesbih namazını kandil gecelerinde kılınarak günün feyiz ve bereketi artırılabilir.