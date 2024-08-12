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    4. Tescilli lezzetin kadın eliyle sofralara yolculuğu başladı! Dünyanın en önemli arı ırkı üretiyor

    Tescilli lezzetin kadın eliyle sofralara yolculuğu başladı! Dünyanın en önemli arı ırkı üretiyor

    12.08.2024 10:27
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    Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balının bu sezon kovandan sofraya kadın eliyle yolculuğu başladı. Kent ekonomisine önemli katkı sağlayan Ardahan çiçek balı, dil uzunluğu ve soğuk iklime dayanıklılığı açısından Türkiye'de tek, dünyanın en önemli 4 ırkı arasında gösterilen Kafkas arısından elde ediliyor.

    Tescilli lezzetin kadın eliyle sofralara yolculuğu başladı! Dünyanın en önemli arı ırkı üretiyor

    İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek kesimlerdeki yayla ve meralara bırakılan kovanlarda organik üretimi yapılan Ardahan çiçek balı, kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Dil uzunluğu ve soğuk iklime dayanıklılığı açısından Türkiye'de tek, dünyanın en önemli 4 ırkı arasında gösterilen Kafkas arısından elde edilen bal, rağbet görüyor.

    Ardahan Arıcılar Birliğine üye 620 arıcının yaklaşık 35 bin kovanda ürettiği petekler, sırları alındıktan sonra süzüm makinesine konuluyor. Daha sonra süzülen bal, kavanoz ve tenekelere doldurularak satışa sunuluyor.

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    Ardahan'da 22 kadın arıcılık yapıyor. Merkeze bağlı Çataldere köyünde Bilgin ailesinin kızları Büşra, Havva ve Rabia Bilgin mesleğin her aşamasında babalarına destek veriyor. Bal süzüm sezonu için kolları sıvayan kız kardeşlerin kovan mesaisi, babaları Necdet Bilgin'in günlük özçekimi ile başlıyor.

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    Arıcı kıyafeti giyip kovanların bulunduğu alanda bal hasadı yapan baba ve kızları, süzdükleri balları paketleyip ücret karşılığında alıcılara teslim ediyor.

    "MESLEĞİ YAPMAMIZ ÇEVREDE İLGİ GÖRÜYOR"

    Rabia Bilgin, baba mesleğini sevdikleri için yıllardır arıcılıkla uğraştıklarını belirterek, "Daha önceleri ablalarım babama yardım ediyordu. Ben de bu yıl onlara katıldım. Aileme destek oluyorum." dedi.

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    Bu sene 3 kişilik kız ekibi olarak çalıştıklarını anlatan Büşra Bilgin de bir kovanda ortalama 15-20 kilogram arası bal bulunduğunu, bunun da iyi bir sonuç olduğunu söyledi.

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    Kız kardeşler olarak arıcılık yapmalarını çevrenin ilginç bulduğunu dile getiren Bilgin, "Mesleği yapmamız çevrede de ilgi görüyor. Genç kadınlar olarak çalışmamız olumlu tepki alıyor." diye konuştu.

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    Baba Necdet Bilgin ise süzümü yapılan balın artık sofralara yolculuğunun başladığını belirterek, "Gelip alan da kargo ile gönderdiklerimiz de var. Süzme ve petek ballar mevcut. Kadın eliyle yapılan ballarımız hijyenik ve kaliteli." dedi. (AA)
    Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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    Express
    Anahtar Kelimeler:
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