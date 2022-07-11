Teşhir ürünü nedir? Teşhir ürünü telefon ve beyaz eşya alınır mı?

Teşhir ürünleri paketlenmiş ürünle birebir özelliklere sahip olan ancak, mağaza içinde ya da vitrininde sergilenen ürünlerdir. Özellikle teknoloji ürünlerinin teşhir ürünleri içinden satın almanın güvenilir olup olmadığı merak edilen konuların başında gelir. Teşhir ürününde temel amaç, satışa sunulan ürünün alıcılar tarafından paketlenmemiş hali ile görülmesidir. Böylece kullanıcı, ürünün tüm özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilir.

Teşhir ürünü ibaresini birçok ilanda ve satış mağazalarında görebilirsiniz. Teşhir ürünleri fiziki ya da internet mağazasında satışa sunulan ürünlerle ile birebir aynıdır. Müşterilere tanıtım yapmak amacı ile tanıtım esnasında kullanılan ürün anlamına gelir. Mağazada sergi görevi gören bu ürünler daha sonradan satışa sunulur. Fiyatları genellikle ürünün normal fiyatının altındadır. Teşhir ürününün sergi aşamasında kullanılmış olması birçok kullanıcın aklında soru işareti bırakırken, fiyat avantajı sayesinde de oldukça ilgi çekicidir.

Tablet, bilgisayar, akıllı telefon, bulaşık makinesi, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi çeşitli kategorilerde teşhir ürünleri bulunmaktadır. Teşhir ürünü beyaz eşya alırken, elektronik olmaları sebebi ile çok iyi bir araştırma yapmak gerekir.

Teşhir ürünü ne demek?

Teşhir; gösterme, sergileme anlamında sözlükte karşılık bulur. Teşhir ürünleri genellikle mağazalarda kullanıcının test edebilmesi için açık halde duran ürünlere verilen addır. Teşhir ürünleri tanıtım amaçlı mağazaların vitrinlerinde de yer alır. Müşterilerin dikkatini çekmek üzere çeşitli konseptlerde ve ürün etiketleriyle sergilenir. Elektronik başta olmak üzere birçok alanda teşhir ürününe rastlanabilir.

Teşhir ürünü nedir?

Teşhir ürünü markaların kullanıcıyı ürün ile ilgili bilgilendirmek amacı ile vitrin ya da mağaza içinde sergilediği ürünlerdir. Teşhir ürünleri özellikle elektronik sektöründe çok daha ön plandadır. Bilgisayar ve telefon gibi ürünler kullanıcı tarafından test edildikten sonra satın alma adımına geçilir.

Teşhir ürünü telefon alınır mı?

Teşhir ürünü bir telefon almak istiyorsanız, ürünün güncel olup olmadığını araştırmanız gerekir. Birkaç ay teşhirde kalan bir ürünün hiçbir sorunu yokken birkaç yıldır teşhirde duran bir ürün kullanıcıya çok büyük sorunlar yaşatabilir. Teşhir ürününü satın aldığınız mağazaya da çok dikkat etmeniz gerekir. Bazı mağazalar teşhir ürünlerinin çeşitli bakım çalışmalarını yaparak, hiç kullanılmamış gibi kullanıcıya sunarlar. Bazı mağazalar ise ürünü teşhirde durduğu hali ile kullanıcıya teslim ederler. İkisi arasında kullanım ömrü açısından farklar yaşanabilir.

Teşhir ürünü beyaz eşya alınır mı?

En çok alıcı bulan teşhir ürünlerinin başında beyaz eşyalar gelir. Bu ürünlerin satın alınmadan önce mutlaka iyi bir şekilde incelenmesi gerekir. Görsel olarak ya da donanımında bir sorun olup olmadığına emin olunması önemlidir. Birçok teşhir ürünü paketli üründen farksız olabilir.

Teşhir ürünleri ile ilgili merak edilen bir konu da garantidir. Teşhir ürünlerde garanti süresi birçok teknolojik ürün satan mağaza tarafından satın alınan tarihten itibaren başlatılır. Bunun için de önce teşhir ürünü alan kişinin adına fatura düzenlenir, ardından garanti işlemleri başlatılır.



