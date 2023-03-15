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Tesisatçıların kimseye söylemediği lavabo açma yöntemi! Tıkanmış lavaboları anında açar

15.03.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tıkanan lavabolar hem mutfak hem de banyo giderlerinde sıkıntılara yol açıyor. Kötü görünüm ve pis koku yaratan tıkanmış lavaboları açmak için tesisatçılara ihtiyaç duyuyorsanız evde denemeniz gereken basit yöntemler bulunuyor. Bu yöntemler tıkanmış lavabonun anında açılmasını sağlayabiliyor.

Tesisatçıların kimseye söylemediği lavabo açma yöntemi! Tıkanmış lavaboları anında açar

Tıkanmış lavabolar hijyen sorunlarına neden oluyor. Sık sık yaşanan tıkanmış lavabo sorunlarını etkili bir şekilde çözmenin yolu aranıyor. Lavabolara dökülen zararlı kimyasallar sağlığı tehdit edebiliyor. Bu sebeple doğal ve etkili bir çözüm bulmak gerekiyor. Tıkanmış lavabonuzun açılması için etkili yöntem arıyorsanız her evde bulunan doğal malzemeleri kullanabilirsiniz.

TIKANMIŞ LAVABOYU ANINDA AÇMAK İÇİN

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Malzemeler

  • Karbonat
  • Sirke
  • Su

Yapılışı

  • Boş ve su akıtılmış lavabonun içine 1 fincan dolusu karbonat dökün.
  • Karbonatın tüm lavabo yüzeyine gelmesine özen gösterin.
  • Özellikle de lavabo deliklerinde bolca dökmelisiniz.
  • Şimdi karbonatın döküldüğü yerlere beyaz sirke ya da elma sirkesi dökün ve karbonatın köpürmesini bekleyin.
  • Sirkeyle etkileşime giren karbonat, keskin bir koku yayacaktır bu esnada kokuyu içinize çekmeyiniz.
  • 5 dakika kadar bekledikten sonra hem lavabonun içini hem de delikleri süngerle silin ve lavabo deliklerine sıcak su gönderin.
  • Lavabonun gideri ve delikleri tertemiz olacaktır.
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