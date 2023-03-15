Tesisatçıların kimseye söylemediği lavabo açma yöntemi! Tıkanmış lavaboları anında açar

Tıkanmış lavabolar hijyen sorunlarına neden oluyor. Sık sık yaşanan tıkanmış lavabo sorunlarını etkili bir şekilde çözmenin yolu aranıyor. Lavabolara dökülen zararlı kimyasallar sağlığı tehdit edebiliyor. Bu sebeple doğal ve etkili bir çözüm bulmak gerekiyor. Tıkanmış lavabonuzun açılması için etkili yöntem arıyorsanız her evde bulunan doğal malzemeleri kullanabilirsiniz.

TIKANMIŞ LAVABOYU ANINDA AÇMAK İÇİN

Malzemeler

Karbonat

Sirke

Su

Yapılışı