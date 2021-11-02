Tesla, binlerce otomobilini geri çağırıyor!

Tesla, elektrikli otomobil dünyasındaki en büyük üreticilerden biri. SpaceX'in sahibi ünlü milyarder Elon Musk'ın en bilinen şirketlerinden biri de olan Tesla, şimdi ise bir geri çağırma operasyonu ile gündemde.

TESLA'DAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİ İÇİN GERİ ÇAĞIRMA

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'ne göre (NHTSA), Tesla potansiyel bir süspansiyon sorunu nedeniyle 2.791 adet Model Y ve Model 3 aracını geri çağırıyor.

NHTSA, geri çağırmanın 2020 ve 2021'de üretilen bazı Model Y araçlarını ve 2019 ile 2021 yılları arasında üretilen bazı Model 3 araçlarını kapsadığını söyledi.

KAZA RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Otomobillerle ilgili potansiyel süspansiyon sorununun kaza riskini artırabileceği söylenirken, ön süspansiyondaki bağlantı elemanları ile ilgili sorunun tekerlek hizalamasını değiştirebileceği ve aracı dengesiz hale getirebileceği de ifade edildi.

NHTSA'ya göre Tesla, gevşeyen yan bağlantı elemanlarını ücretsiz olarak onaracak veya değiştirecek.

