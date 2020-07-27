Tesla Cybertruck bunu beğendi: Rivian R1T teslimatları ertelendi!

Rivian firması son zamanlarda Tesla'ya karşı sivrilen markalardan biri. Aslında firmanın popülerleşmeye başlaması 2018 yılında Los Angeles Otomobil Fuarı'nda düzenlediği bir etkinlikle arttı. Rivian, etkinlikte Rivian R1T ve Rivian R1S adında iki farklı elektrikli otomobilini tanıttı. Elektrikli otomobiller birçok kişi için devrim sayılıyordu ve Rivian 2018 yılında bu devrimde ben de varım dedi. Fakat koronavirüs ile sarsılan sektörde Rivian için de işler pek yolunda gitmedi. Bunun arkasından da erteleme kararı geldi.

RİVİAN R1T ERTELENDİ

Rivian R1T elektrikli pick-up modeli için ön siparişleri almaya başlayan marka, yeni bir açıklama daha yaptı. Rivian, Tesla Cybertruck'a rakip olacak Rivian R1T teslimatlarının 6 aylık bir gecikme ile Haziran 2021'e ertelendiğini duyurdu. Bu haber, birçok kişiyi üzdü zira Rivian'ın nasıl bir performans sunduğunu, Tesla Cybertruck ile arasındaki farkları insanlar bizzat gözlemlemek istiyordu. Fakat anlaşılan o ki önümüzdeki bir yıl boyunca bu istek gerçekleşmeyecek.

RİVİAN R1T İÇİN BİLDİKLERİMİZ NELER?

Rivian prototip modelleri üretim bandında taze çıkan elektrikli otomobili hakkında yakında çok daha fazla bilgi paylaşacağını söylüyor. Şu ana kadar bildiklerimiz ise Rivian R1T'nin 105 kWh, 135 kWh ve 180 kWh'lık batarya seçenekleri sunacağı ve 407 bg'den, 764 bg' kadar güç verebilen bir otomobil olacağı yönünde. Ayrıca otomobilin bir tankmışçasına olduğu yerde dönebildiğini de unutmamak gerek. Tabi Tesla ile Rivian arasındaki dava da bu noktada önemli. Zira, Tesla Rivian'ı kendi bilgilerini çalmakla suçluyor. Rivian ise iddiaları reddediyor. O davada son kararı ise mahkeme verecek.

