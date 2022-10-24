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Tesla'dan indirim hamlesi! Model 3 ve Model Y fiyatları indi

24.10.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'dan dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'e yönelik indirim hamlesi geldi. Elon Musk'ın üst yöneticisi olduğu şirket, Çin'de sattığı Model 3 ve Model Y fiyatlarını yüzde 9 oranında düşürdü.

Tesla'dan indirim hamlesi! Model 3 ve Model Y fiyatları indi

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'de büyük indirim yaptı. Şirket, dünyanın en büyük otomobil pazarında sattığı otomobillerden Model 3 ve Model Y'nin fiyatlarını düşürdü. Tesla'nın Model 3 ve Model Y fiyatlarında yaptığı indirim yüzde 9 oranında oldu.

İŞTE FİYATLAR

Reuters, Tesla'nın Çin sitesine dayanarak Model 3 için başlangıç fiyatının 279 bin 900 yuandan 265 bin yuana (36 bin 727 dolar), Model Y için başlangıç fiyatının 316 bin 900 yuandan 288 bin 900 yuana düşürüldüğünü açıkladı.

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Tesla'nın büyük indirimi, Tesla CEO'su Elon Musk'ın geçen hafta Çin ve Avrupa'da "bir çeşit resesyon" olduğunu ve Tesla'nın bu yıl araç teslimat hedefini kaçıracağını söylemesinin ardından geldi. Musk geçen hafta analistlere, mevcut çeyrekte talebin güçlü olduğunu ve Tesla'nın "resesyona dayanıklı" olmasını beklediğini söylemişti.

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Otomobil Tesla

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