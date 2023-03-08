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Tesla hakkında skandal iddia! Sürüş esnasında direksiyonunun yerinden çıktığı şikayetleri üzerine inceleme başlatıldı

08.03.2023 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bir SUV modeli hakkında gelen şikayetler üzerine soruşturma başlattı. İddiaya göre sürüş sırasında direksiyonun yerinden çıktığına dair iki şikayet alındı.

Tesla hakkında skandal iddia! Sürüş esnasında direksiyonunun yerinden çıktığı şikayetleri üzerine inceleme başlatıldı

NHTSA tarafından yapılan açıklamada, Tesla'nın Model Y SUV araçları hakkında sürüş sırasında direksiyonun yerinden çıktığına dair alınan iki şikayet üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

İncelemenin yaklaşık 120 bin adet 2023 model aracı kapsadığı kaydedilen açıklamada, gelen her iki şikayette de araçların, direksiyon ile kolunu birbirine bağlayan cıvatadan yoksun olarak müşterilere teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.

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YAKIN ZAMANDA SATIN ALINMIŞLAR

Şikayetlere ilişkin belgelerin paylaşıldığı NHTSA'nın web sitesinde, iki aracın düşük kilometrede olduğu ve yakın zamanda satın alındığı görülüyor.

NHTSA ayrıca Tesla araçlarının ani fren yaptığı şikayetlerinin araştırıldığı açıklanmıştı.

Tesla şubatta da "Tam Otonom Sürüş" programındaki arıza nedeniyle trafik kurallarını çiğnediği şikayetleri üzerine yaklaşık 363 bin aracı geri çağırmak zorunda kalmıştı. (AA)

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Elon Musk Tesla

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