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Tesla ile Xplora Technologies akıllı saat üretecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.08.2020 16:08 | Son Güncelleme

Tesla elektrikli otomobilden sonra akıllı saat üretimine göz kırptı. Norveçli akıllı saat üreticisi Xplora Technologies, ABD Federal İletişim Kurulu'na (FCC) Tesla ile birlikte bir akıllı saate imza atacaklarını bildirdi.

Tesla ile Xplora Technologies akıllı saat üretecek!

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, elektrikli otomobilleri ile pek bir meşhur. Tesla Model S, Model X ve Model Y gibi elektrikli olduğu kadar akıllı otomobilleri bulunan Tesla, FCC'ye yapılan bildirime göre bu kez gözünü farklı bir sektöre çevirdi; akıllı saat sektörüne.

TESLA ORTAK AKILLI SAAT GELİŞTİRİYOR

ABD Federal İletişim Kurumu'na Tesla'nın da adının geçtiği bir akıllı saat bildirimi yapıldı. Bildirimi yapan ise Norveçli akıllı saat üreticisi Xplora Technologies. Bildirime göre, Tesla ile Xplora Technologies bir akıllı saat üretmek için iş birliğine gitti. Yani bu ortaklıktan Tesla'nın da emeği olan bir akıllı saat doğacak. Peki Tesla neden akıllı saat sektörüne giriyor?

Tesla Bildirim

AKILLI SAAT ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER İÇİN OLABİLİR

Bunun çok başka nedenleri olabilir. Ancak en çok üzerinde durulan iddia, Tesla'nın otomobil sahiplerine özel, otomobillerini kontrol edebilecek bir akıllı saat çıkartmak istemesi. Böyle bir saat, Tesla otomobillerin birkaç görevini yerine getirebilir. Diğer bir üzerinde durulan iddia ise Tesla'nın Xpora Technologies'i satın aldığı, bu yüzden bildirimde de Tesla'nın ismini geçirdiği yönünde.

Daha önce Tesla'nın çok farklı ürünler satışa çıkarttığını biliyoruz. Akıllı saat, bu ürünlerin yanında doğrusunu söylemek gerekirse en şaşırtıcı olmayanı. Önümüzdeki günlerde ise Tesla'nın akıllı saatine dair daha fazla bilgi elde etmeyi ümit ediyoruz.

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