Tesla Model 3'ün iç kamerası gizlilik tartışmalarını alevlendirebilir

Tesla Model 3'ün içerisinde daha önce Elon Musk'ın da onayladığı üzere bir iç kamera bulunuyor. Bu kamera, şirketin CEO'su Musk'a göre Model 3 elektrikli otomobilini Uber veya Lyft gibi ücretli hizmetlerde kullanmak isteyen müşteriler için bir opsiyon. Yani bu hizmetlerden birinde çalışan sürücüler, kameraları açarak araç içi güvenliği sağlayabiliyor. Meraklı bir Twitter kullanıcısı ise bu kamera üzerine araştırmalarını sürdürdü ve iddialara göre ilginç sonuçlar elde etti.
Twitter kullanıcısı, belirtildiğine göre Model 3'ün içindeki ufak kameranın yazılımını inceledi. Kullanıcı, inceleme sonucunda kameranın kapalı olduğu durumlarda bile sürücüyü gözlemlediğini fark etti. Üstelik paylaşıma bakılırsa yazılımda sürücünün göz hareketlerinin takip edildiğini gösteren kodlar bile var.
In case you were wondering what does the selfie camera in model 3 currently try to detect:— green (@greentheonly) October 4, 2020
BLINDED
DARK
EYES_CLOSED
EYES_DOWN
EYES_NOMINAL
EYES_UP
HEAD_DOWN
HEAD_TRUNC
LOOKING_LEFT
LOOKING_RIGHT
PHONE_USE
SUNGLASSES_EYES_LIKELY_NOMINAL
SUNGLASSES_LIKELY_EYES_DOWN
Elektrikli otomobil Tesla Model 3'te böyle kameranın var olması güvenlik açısından önemli olsa da bir gizlilik ihlali söz konusu olabilir. Zira kamera kapalı olsa dahi veri topluyor gibi görünüyor. Bu da başlı başına bir gizlilik ihlali anlamına geliyor. İddia ise henüz resmi kaynaklardan doğrulanmadı.
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