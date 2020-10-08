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Tesla Model 3'ün iç kamerası gizlilik tartışmalarını alevlendirebilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.10.2020 17:05 | Son Güncelleme

Tesla Model 3'ün iç kamerasının farklı yetenekleri olabilir. İddialara göre, Tesla Model 3'ün içindeki ufak kameranın yazılımını inceleyen bir Twitter kullanıcısı, kodların arasında şaşırtıcı bir manzara ile karşılaştı.

Tesla Model 3'ün iç kamerası gizlilik tartışmalarını alevlendirebilir

Tesla Model 3'ün içerisinde daha önce Elon Musk'ın da onayladığı üzere bir iç kamera bulunuyor. Bu kamera, şirketin CEO'su Musk'a göre Model 3 elektrikli otomobilini Uber veya Lyft gibi ücretli hizmetlerde kullanmak isteyen müşteriler için bir opsiyon. Yani bu hizmetlerden birinde çalışan sürücüler, kameraları açarak araç içi güvenliği sağlayabiliyor. Meraklı bir Twitter kullanıcısı ise bu kamera üzerine araştırmalarını sürdürdü ve iddialara göre ilginç sonuçlar elde etti.

TESLA MODEL 3 KAPALI OLSA DAHİ GÖZLEMLİYOR İDDİASI

Twitter kullanıcısı, belirtildiğine göre Model 3'ün içindeki ufak kameranın yazılımını inceledi. Kullanıcı, inceleme sonucunda kameranın kapalı olduğu durumlarda bile sürücüyü gözlemlediğini fark etti. Üstelik paylaşıma bakılırsa yazılımda sürücünün göz hareketlerinin takip edildiğini gösteren kodlar bile var.

GİZLİLİK TARTIŞMASI BAŞLATABİLİR

Elektrikli otomobil Tesla Model 3'te böyle kameranın var olması güvenlik açısından önemli olsa da bir gizlilik ihlali söz konusu olabilir. Zira kamera kapalı olsa dahi veri topluyor gibi görünüyor. Bu da başlı başına bir gizlilik ihlali anlamına geliyor. İddia ise henüz resmi kaynaklardan doğrulanmadı.

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