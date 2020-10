Tesla Model 3'ün iç kamerası gizlilik tartışmalarını alevlendirebilir

Tesla Model 3'ün içerisinde daha önce Elon Musk'ın da onayladığı üzere bir iç kamera bulunuyor. Bu kamera, şirketin CEO'su Musk'a göre Model 3 elektrikli otomobilini Uber veya Lyft gibi ücretli hizmetlerde kullanmak isteyen müşteriler için bir opsiyon. Yani bu hizmetlerden birinde çalışan sürücüler, kameraları açarak araç içi güvenliği sağlayabiliyor. Meraklı bir Twitter kullanıcısı ise bu kamera üzerine araştırmalarını sürdürdü ve iddialara göre ilginç sonuçlar elde etti.

Twitter kullanıcısı, belirtildiğine göre Model 3'ün içindeki ufak kameranın yazılımını inceledi. Kullanıcı, inceleme sonucunda kameranın kapalı olduğu durumlarda bile sürücüyü gözlemlediğini fark etti. Üstelik paylaşıma bakılırsa yazılımda sürücünün göz hareketlerinin takip edildiğini gösteren kodlar bile var.

In case you were wondering what does the selfie camera in model 3 currently try to detect:

BLINDED

DARK

EYES_CLOSED

EYES_DOWN

EYES_NOMINAL

EYES_UP

HEAD_DOWN

HEAD_TRUNC

LOOKING_LEFT

LOOKING_RIGHT

PHONE_USE

SUNGLASSES_EYES_LIKELY_NOMINAL

SUNGLASSES_LIKELY_EYES_DOWN