Testisle doğan kadın interseks insanlara bakışı değiştirmek istiyor

İnterseks olması Dani’nin erkek veya kadın tanımlarına tam olarak uymayan biyolojik özelliklere sahip olduğu anlamına geliyor. Dani rahimsiz olarak dünyaya geldi ve midesinde testisler vardı. Dani’ye konan teşhis menstrüasyon gibi kadın ergenlik belirtilerinin oluşması için gerekli hormonların olmadığı anlamına geliyordu. Dani’ye hormonal yapısı ve kadın üreme organlarının olmaması nedeniyle doğuştan gelen cinsiyetinin erkek olması gerektiği söylendi. Doktorlar, midedeki testislerin ilk aşama kanser olduğunu tespit ettiği için Dani şanslıydı. Ancak doktorlar Dani’nin durumunu 'tıbbi bir kusur' olarak nitelendirerek onu ameliyatlar ve hormon tedavisi yoluyla 'normalleştirebileceklerini' söylediler. Dani, kendisine yalnızca bir seçenek sunulmasının yanlış olduğunu düşünüyor. 2009’da testisleri alındı ve Dani vulvanın görünümü değiştirmek için ameliyat edildi. İnterseks olduğunun keşfi Dani’yi yalnızca ameliyat olmaya mecbur bırakmakla kalmadı, kafasını karıştırıp yalnız hissetmenin yanı sıra interseks bedenlerin toplum tarafından hala kabul edilmediğini de ortaya serdi.

İnterseks olmanın ne anlama geldiğine dair anlayış eksikliği nedeniyle Dani okul hayatı boyunca transfobik yorumlara ve zorbalığa maruz kaldı. Kendisine interseks olduğu söylendiğinde şaşırmadığını; ancak yıkıldığını söyleyen Dani yaşadıklarını şu sözlerle anlattı; “On yaşındayken vücudumda tipik erkek gelişimlerine benzeyen değişimler fark ettim. Ses tonum kalınlaştı ve adetim hiç gelmedi. Son derece kafa karıştırıcı ve yalnız bir zamandı. Vücudum testislerimin ürettiği testosterona normal yanıt vermedi. Bir kız olarak doğmuştum, bir kız gibi görünüyordum ve bir kız olarak büyütülmüştüm. Şanslıyım çünkü kendimi her zaman kadın olarak tanımladım. Durumumu öğrenince kimsenin beni sevmeyeceğinden korkuyordum. ‘Neden ben?’ diye kızdığım oldu. Bunun kimsenin bilmemesi gereken bir şey olduğu söylendi ve ben de bunun bir sır olduğuna inandım. Bu yüzden testislerimi aldırmak ve görünümümü ‘normalleştirmek’ için hızlı bir şekilde ameliyat oldum. Aynı zamanda hormon tedavisi gördüm ve böylece normal bir kız olacağımı düşündüm. Ancak şimdi görüyorum ki bu ameliyatlar uygulanabilir tek seçenek olarak sunuldu. Ölçülemez miktarda zihinsel travmaya neden olan önyargılı bir sistemin içindeki önyargılı doktorlar tarafından soyguna uğramış gibi hissediyorum”