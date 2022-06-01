Texas'ta 21 kişiyi öldüren saldırganın ilkokula kilitlenmemiş kapıdan girdiği açıklandı

Saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten Texas Kamu Güvenliği Departmanı'nın (DPS) sözcüsü, öğretmenin önüne taş koyarak kapıyı bir süreliğine açık bıraktığını ancak saldırganın okul bahçesine girmesiyle taşı kaldırarak kapıyı kapattığını söyledi.

Yayımlanan ilk raporlarda kapıyı yanlışlıkla açık bırakan öğretmenin kuralları ihlal ettiği öne sürülmüştü. ABD'de okullarda öğretmenlerin kapıları kapalı ve kilitli tutması gerekiyor.

Ancak ismi açıklanmayan öğretmenin avukatı Don Flanary, Salı günü San Antonio Express-News'e yaptığı açıklamada, müvekkilinin "Her zaman kilitli olması gereken kapıyı, kilitleneceği düşünerek kapattığını" söyledi.

Flanary, bir arabadan sınıfa yiyecek taşımak için kapının önüne bir taş koyup açık bırakan öğretmenin, saldırganın okul bahçesine girdiğini fark etmesinin ardından "binaya geri döndüğünü ve taşı ayağıyla kaldırdığını" belirtti.

DPS sözcüsü Travis Considine, video görüntülerine göre de kapının kapalı olduğunu ifade ederken, müfettişlerin kapının neden kilitlenmediğini araştırdıklarını aktardı.

Okul ve şehirdeki kolluk kuvvetleri, geçen hafta yaşanan saldırıdan beri yoğun bir denetimle karşı karşıya.

DPS şefi Steven McCraw, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, silahlı saldırganın kendisini bir sınıfa kapattığı sırada 19 polis memurunun koridorda oyalandığını doğrulamıştı.

McCraw olay yerindeki polislerin, saldırganın içeride sadece barikat kurup saklandığını düşündüklerini ve aktif olarak öğrencilere ateş açmadığı kanaatine vardıklarını söylemişti.

Ancak o sırada saldırgan içeride, 7-10 yaşlarındaki çocukları vurmaya devam ediyordu.

McCraw bunun "yanlış bir karar olduğunu" söyledi.