Tez Koop İş 11. Olağan Genel Kurulu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimlere gidilirken mahalli problemlerin gündeme gelmesi gerektiğini belirterek, "Ama kutuplaştırmayı maalesef iktidar bir numaralı politikası haline getirdi." dedi.

Karamollaoğlu, Tez Koop İş 11'inci Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, son zamanlarda siyasette düşünmenin, fikir yürütmenin oldukça tehlikeli bir saha olarak görülmeye başlandığını söyledi.

Mahalli bir seçime gidildiğini anımsatan Temel Karamollaoğlu, "Bu seçim, iktidar tarafından genel seçim kadar önemseniyor. Çünkü burada eğer bir oy kaybı meydana gelirse, iktidardaki parti yönünden, bu onlar için artık toplum nezdinde itibar kaybettiklerinin somut bir işareti olacak. Bundan dolayı endişeliler ama bunu bir beka meselesiyle özdeşleştirmeye kalkmaları sıkıntı verici." diye konuştu.

Karamollaoğlu, ülkenin bir beka problemi bulunduğu kanaatinde olmadıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Seçime gidiyoruz, bu ortamda aslında mahalli seçimler olduğu için biz daha ziyade mahalli problemlerle ilgilenmeliydik. Maalesef öyle bir havaya geldik ki 'ülke olarak güçlü olalım, güçlü olmanın ilk adımı kucaklaşmaktır' dedik ama kutuplaştırmayı maalesef iktidar bir numaralı politikası haline getirdi."