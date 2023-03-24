Tezahüratlarla karşılandı, heyecanla konuşmaya başladı; adaylığını duyururken kalp krizi geçirdi! MHP'li Ali Uçak, sevenlerini korkuttu

MHP'li Ali Uçak, tam adaylığını açıkladığı sıralarda kalp krizi geçirerek kendisini coşkuyla karşılayan kalabalığı korkuttu. Sahibi olduğu üzüm işletmesinde yaptığı konuşmasına ayakta devam edemeyen Uçak, izin isteyip oturdu ve serum taktırdığını açıkladı.

COŞKULU KARŞILAMA

MHP MYK üyesi, iş insanı Ali Uçak, önceki gün MHP Genel Merkezi'ne gidip, milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı. Uçak, aynı akşam Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki sahibi olduğu üzüm işletmesine geldi. Uçak, burada çalışanları ve sevenlerinin tezahüratlarıyla karşılandı.

AŞIRI HEYECANLI OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Burada milletvekili aday adaylığını açıklayan Uçak, kısa bir konuşma yaptı. Aşırı heyecanlı olduğu görülen Ali Uçak, İstanbul'dan yeni geldiğini, rahatsızlığı nedeniyle serum taktırdığını ve kendisini çok yorgun hissettiğini belirtip, izin isteyerek konuşmasının bir bölümünü oturarak tamamladı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Bir süre sonra baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetiyle Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen Uçak'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Uçak ambulansla daha kapsamlı olan Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Uçak, buradaki tedavisini ardından dün akşam saatlerinde taburcu edildi.

(DHA)

