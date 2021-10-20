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Tezgâhtar olarak başladı, şimdi 52 ülkeye ihracat yapıyor!

20.10.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tezgâhtar olarak başladığı işinde ilerleyerek kendi şirketini kuran Yavuz Özdemir, şimdi 52 farklı ülke için sağlıkçı, itfaiyeci ve güvenlik görevlilerinin giydiği su geçirmez kumaşlar üretiyor.

Tezgâhtar olarak başladı, şimdi 52 ülkeye ihracat yapıyor!

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde faaliyet gösteren Akrida firmasının ürettiği kumaşlar, dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Tam 52 ülkeye özel kumaşlar imâl edip ihraç eden firmanın sahibi Yavuz Özdemir'in başarı hikâyesi ise şaşırtıcı. Tekstil işine tezgâhtar olarak başlayan Yavuz Özdemir, ‘’Biz bu işe 1988 yılında sıfırdan, sermayesiz ve tezgâhtarlıktan gelerek başladık. Kendimizi sürekli geliştirdik. 2004 yılında işimizi büyüttük. Onlarca çeşit kumaş üretiyoruz. Bunları 52 ülkeye ihraç ediyoruz" dedi.

"ONLARCA FİRMA KUMAŞLARIMIZI ALIYOR"

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Ürettikleri su geçirmez kumaşlardan sağlık, emniyet, itfaiye, özel güvenlik, arama kurtarma ve temizlik ekiplerine kıyafet ve mont dikildiğini anlatan Yavuz Özdemir, "İstenilen su geçirmez kumaşları yapabiliyoruz. Bu müşterinin talebine bağlı. Su geçirmez kumaş ipliğin kendisiyle de olabiliyor. Kimyasal işlemle de olabiliyor. Su geçirmez kumaşı Yıldırım'daki tesisimizde üretiyoruz. Kestel’deki tesisimizde ise boyuyoruz. Bitmiş hazır kumaş olarak müşterilerimize sunuyoruz. Müşterilerimiz ise kesip, biçip, diken, yani ürünü kullanılır hâle getiren firmalar. Yurt içinde, iş elbisesi sektöründe ve üretiminde faaliyet gösteren onlarca firma kumaşlarımızı alıyor. Dikip müşterisine bitmiş hâlde ürünü sunuyor. Bursa Yıldırım’dan dünyaya açılıyoruz. Ürünlerimizi 52 ülkede binlerce firmaya ihraç ediyoruz’’ diye konuştu.

İHA


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Bursa
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