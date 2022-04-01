Tezgahına el konulan yaşlı adamın gözyaşları sosyal medyaya damga vurdu! Belediye Başkanı Kara'dan açıklama geldi

Sosyal medyada yayılan bir fotoğraf çok sayıda kullanıcıyı üzdü. Osmaniye'de seyyar satıcılık yapan yaşlı bir adama ait olduğu öğrenilen fotoğrafa çok sayıda kullanıcı tarafından tepki gösterildi. Tepkilerin ardından Osmaniye Belediyesi'nden açıklama geldi.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Osmaniye'de seyyar satıcılık yaparak geçimin sağlayan yaşlı bir adamın tezgahına ve tartısına Osmaniye Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince el konuldu. O anlarda vatandaşın çektiği bir kare sosyal medyada hızla yayıldı. Ekmek teknesine el konulan yaşlı adamın tezgahına bakarak ağlaması görenleri derinden etkiledi.

BELEDİYE BAŞKANI KARA'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medyada çok sayıda tepkiye neden olay sonrasında Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kara açıklamasında, "Bugün hepimizi üzen tatsız bir olay cereyan etmiştir. Gönül bu olayların hiç meydana gelmemesini ister, ancak insanız hatasız kul olmaz. Amcamızla bir araya geldik, elini öptük, özür diledik helallik istedik. 'Sizler benim yeğenimsiniz dedi' ve affetti. Var olsun." ifadelerini kullandı.





