The Dark Pictures: Little Hope Teaser Yayınlandı

Yayınlanan video bolca “jump scare” sahnelerinde görülen çeşitli yayıncıları içeriyor ve sona yaklaştığınızda Little Hope isimli kasabanın hikayesini barındıran teaser’ı görebiliyorsunuz.

The Dark Pictures, sinematik korku oyunu olarak biliniyor. Tabii özünde macera konusuna odaklanıyor. Yine de kendi içinde farklı bir türe bağlanıyor. Atmosferik ortamları ve güçlü hikaye anlatımlarını bir araya getirerek korkunç hikaye deneyimine hayat verir. Daha ilginci ise seri, çokça insanın dilinde dolanan şehir efsanelerinin hikayelerine hayat verir. Oyunu iki farklı modda oynayabiliyorsunuz: Shared Story ve Movie Night. Shared Story, çevrimiçi olarak hikayenizi bir arkadaşınızla beraber oynamanıza izin verir. Movie Night ise beş oyuncuya kadar çevrimdışı oynanır.

Serinin en önemli özelliğinin seçimleriniz sonucu hikayeyi değiştirmesidir. Bir karakterin hayatta kalıp kalmaması, tamamen size bağlı. Hepsini hikayenin sonuna kadar hayatta tutmak oldukça zor olacak.

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